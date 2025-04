Fiorentina, le pagelle di CM: Gudmundsson spento, Fagioli distratto, Marì alza il muro

Getty Images

: subito miracoloso su Bernabé che colpisce sottomisura. Poi normale amministrazionerischia qualcosina nella prima frazione, poi prende le misure.deve fare i conti con due armadi come Pellegrino e Bonny, ne esce più che bene. Sempre più a suo agio al centro della difesagara sporca sotto la pioggia: sono le sue partite. Tiene bene la posizione.svernicia Valeri in più di un'occasione grazie alla corsa inarrestabile. Trova spesso il fondo, ma il cross lo deve ancora calibrare.che sia in forma lo si nota dal fatto che è molto più intraprendente rispetto a qualche mese fa.

Dal 69'prova a metterci qualità, ma è troppo compassato.: palloni lavorati: tanti. Palloni persi: pochissimi. Ed è prezioso anche quando va in verticale. Giocatore centrale.distratto da ciò che sta succedendo fuori dal campo? Forse sì. Quel che è certo è che gioca una partita estremamente opaca in cui sbaglia tanto anche tecnicamente.Dal 69'prova a dare verticalità: resta piuttosto basso nonostante un po' di spazio lo abbia. Ma non rischia praticamente nulla.Dal 75'

: manca il suo estro alla manovra offensiva viola. Si limita alla giocata facile e il conto dei tiri dice “zero”. Malino.Dal 75'predica nel deserto col suo dirimpettaio che non lo aiuta granché. Alla luce del risultato, il gol sbagliato davanti a Suzuki pesa.grosso passo indietro in termini di prestazioni rispetto agli ultimi tre scontri contro big come Juve, Atalanta e Milan. No, la Fiorentina non è guarita e contro le piccole continua a faticare parecchio, sbattendo contro un Parma guerriero che concede una sola palla gol.