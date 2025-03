Fiorentina, le pagelle di CM: Gudmundsson una perla all'improvviso, Marì e Comuzzo ballano

Getty Images

: la respinta che porta al gol di Lukaku è un erroraccio non da lui. Ma salva i suoi in almeno altre quattro occasioniin evidente involuzione da gennaio. Da quella parte il Napoli sfonda che è una grazia. E resta inspiegabilmente nella terra di mezzo in occasione del raddoppio. Dal 74'Lukaku gioca praticamente da fermo, nonostante questo non lo contiene praticamente mai. Male anche lui sul 2 a 0: Raspadori gli scappa alle spalle più di una volta. Non trasmette la sicurezza che la fascia al braccio necessiterebbe. Dal 58'entra giusto in tempo per perdersi Raspadori che fa 2 a 0. Non l'unica sbavatura in mezz'ora non positiva. Si inventa la palla in verticale su cui poi la viola accorcia

: non riesce a sprigionare la sua gamba per colpa di uno Spinazzola particolarmente ispirato. E quando non spinge diventa poco utileMcTominay lo costringe a restare basso tutta la partita. Pomeriggio in cui corre costantemente a vuoto. Male: dovrebbe dare ordine e ritmo alla manovra. In realtà mostra ancora un ritardo fisico evidente e un passo non accettabile. Dall'82'predica nel deserto in un centrocampo ectoplasmatico. Due belle palle in veritcale che però non portano risultati.vince a sorpresa il ballottaggio con Gosens. Onestamente non se ne capisce bene il motivo. Fatica a tenere Politano, spinge poco e male. Partitaccia. Dal 58': mette ordine

: un'ora abbondante di nulla assoluto, colpa anche di un sistema di gioco estremamente penalizzante per lui. Poi segna un gol splendido. Gli serve maggiore libertà tatticala forza con cui lotta anche quando nessun compagno lo segue è commovente. L'assit per Gudmundsson è da vedere e rivedere.: nessuno gli chiede di vincere a Napoli, ci mancherebbe altro. Ma la squadra continua a mostrare evidenti limiti nel gioco e nella prestazione. Ringrazia De Gea per un passivo minimo, ma la prova non lascia ottimisti in un periodo no, e nelle ultime sei partite ne ha perse cinque...