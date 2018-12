: incolpevole sul gol di Inglese, esce disperatamente per fermare l'attaccante ducale ma non basta. Per il resto, il Parma non si rende pericoloso, azzerando gli impegni dell'estremo difensore francese.: qualche spunto in fase offensiva e un contrasto con Gagliolo che si rivela più grave del previsto.(dal 39' pt: entra e come biglietto da visita si prende un cartellino giallo. Ferma Inglese dopo il secondo errore di Hugo): la precisione in marcatura che si scontra con i disastri del compagno di reparto.: ancora un errore madornale, stavolta appannaggio del gol di Inglese. "Sviene" anche nella seconda frazione, ma stavolta a fermare Inglese ci pensa Laurini: passa un minuto e si fa espellere per un fallo da ultimo uomo, abbattendo Biabiany al limite dell'area di rigore. Disastro.: nel primo tempo i cross non sono precisissimi, quasi una condanna per l'avversario che va a contrastarli, colpito a ripetizione. Boato del 'Franchi' sulla sua punizione al 40' st, che non centra però la porta.: agisce spesso da trequartista, senza lasciare tracce troppo evidenti. Bordata di fischi quando apre... direttamente per Pioli.(dal 9' st: riprende da dove aveva concluso Benassi, restando invischiato tra le maglie del centrocampo ospite): il francese macina ma non come sempre. Poco al tiro, il Parma lo pressa molto per togliere fonte di gioco agli avversari.: preferito a Gerson dal primo minuti, accelera a ripetizione senza trovare il varco giusto, risultando però lento nel rincorrere il diretto avversario di turno.(dal 24' st: entra per risistemare lo scacchiere dopo l'espulsione di Hugo): Mirallas è febbricitante e il croato torna in campo. Tanto impegno, rincorre in difesa ma in fase offensiva la tecnica si esaurisce in un nulla di fatto. Sceglie sovente l'opzione sbagliata nell'ultimo passaggio.: dopo il gol decisivo a 'San Siro', stavolta non riesce a trasformare una prestazione anonima in un sigillo da tre punti.: è impreciso tecnicamente e ancora dentro al proprio periodo buio, non ingannino le reti contro Sassuolo ed Empoli.: lascia ancora fuori Gerson e lancia Pjaca a causa dei malanni di Mirallas. La squadra produce, ma niente di pericoloso: la Fiorentina è inconcludente e sembra in confusione anche tatticamente.