: Miracoloso sull’ 1-1 su Gervinho, quando con il piedone respinge. In occasione del gol del 1-2 sbaglia a non uscire, e tante volte rimane troppo incollato sulla linea di porta.: Voto diviso tra il 7 per il gol e la caparbietà con cui lo trova, e il 5 per il resto della partita. Nei due gol potrebbe fare meglio, soprattutto in occasione del secondo, quando tutta la difesa lascia la porta spalancata a Kurtic.: Ottimo e caparbio a portare la squadra al pareggio, costringendo Iacoponi all’autorete. Nel resto della partita, soprattutto in difesa, sbaglia tanto, sia su Gervinho che entra troppo facilmente in area in occasione del primo gol, che quando sbaglia a non uscire su Man in occasione del momentaneo 2-3.: L’unico faro della Fiorentina, l’unico giocatore di alto livello e dal rendimento sicuro. Non ha sulla coscienza nessun gol, non sbaglia praticamente mai, e trova anche il gol di testa che sblocca la gara. Un pilastro per la squadra del futuro. Trova anche una traversa sul 2-2, che avrebbe potuto cambiare la gara.: Malissimo, incommentabile, in occasione del secondo gol del Parma, quando si addormenta completamente su Kurtic, che fa quello che vuole e trova il gol del pareggio. Sulla corsia sbaglia tanto, non trova quasi mai i palloni giusti ed è in ritardo in molte occasioni.: In mezzo al campo dovrebbe provare a dare ordine e tempi di gioco, ma la partita è molto brutta e la mediana viene salta sistematicamente da entrambe le squadre. Prova a imporre i suoi ritmi alla gara, ma non è brillante.(Dal 25’ s.t.: Entra e non si vede mai, fino all’azione dell’autogol di Iacoponi, quando anche lui ci mette lo zampino): Regala un rigore bruttissimo, dopo il vantaggio dei suoi. Bravo però nel servire l’assist per Quarta. In mezzo al campo non riesce mai a sfondare, né a giostrare i tempi di gara. Servirebbe qualcosa di più in cabina di regia.: Cambia tante posizioni nell’arco della partita, ma non riesce mai ad essere decisivo. Quando la palla ce l’ha tra i piedi è in banca, ma dovrebbe aiutare Vlahovic, e non ci riesce quasi mai.(Dal 31’ s.t.: SV): Sbaglia tutto, non riesce mai ad entrare in gara. Sbaglia sistematicamente gli appoggi e i cross, e non trova mai il modo di aiutare la squadra. Nell’occasione di almeno due gol è in ritardo e fuori posizione.: Non una prestazione brillante, ma per la Fiorentina in questo momento è imprescindibile, soprattutto a livello numerico. Non sempre lucido, ma molto propositivo nel provare a costruire azioni offensive. Ci mette del suo in occasione del gol all’ultimo soffio.: Fa quasi tenerezza, troppo abbandonato dai compagni. Prova in tutti i modi a sbattersi e lottare, fa la guerra contro tutto e tutti, ma non ha una palla giocabile. Non riesce mai a costruire un’azione pericolosa.: La Fiorentina sbaglia tanto, tantissimo, regalando tre gol agli avversari. Una prestazione meno peggiore delle precedenti, ma non portare a casa tre punti fa male.