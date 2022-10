Atalanta-Fiorentina 1-0



Terracciano 6: si fa trovare pronto su Lookman e Koopmeiners, non può nulla sul gol del nigeriano.



Venuti 5,5: limita Koopmeiners con esperienza, non riesce a ripetersi con Muriel.



(Dal 23’ s.t. Terzic 6: fa meglio del compagno, ma non in attacco).



Martinez Quarta 5,5: il più produttivo in retroguardia, ostacola Muriel e Lookman, ma sull’azione del gol viene beffato.



(Dal 41’ s.t. Duncan: sv).



Igor 5: punta Lookman fin dal centrocampo e spesso riesce a non fargli raggiungere l’area opposta. Lascia scoperto Lookman sull’azione del gol.



Biraghi 6: dal 12’ della ripresa si incolla anche a Pasalic ma non basta.



Bonaventura 5: subito ammonito, è spesso a terra per i dribbling di Lookman e i falli di de Roon.



(Dal 23’ s.t. Amrabat 5,5: entra per farsi ammonire).



Mandragora 6: crea pericoli, ma è ipnotizzato dai dribbling di Lookman



Barak 5,5: non approfitta di una mancata presa di Sportiello davanti alla porta.



(Dal 31’ s.t. Jovic: fa compiere i miracoli a Sportiello al 43’, se fosse entrato prima...)



Ikoné 5,5: perde spesso palla ma quando la trattiene dà del filo da torcere a Scalvini ma non trova mai il varco decisivo.



Kouamé 5,5: rischia il rosso per il gioco pericoloso su de Roon ma il Var lo salva, impegna tutta la retroguardia nerazzurra ma spreca troppo.



Saponara 6,5: fa correre Hateboer facendogli perdere riferimenti ed energie, spaventa Sportiello da fuori.



All. Italiano 6: aspetta troppo tempo a fare i cambi, non si aspetta le due punte e soffre dal 1'.