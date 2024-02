Fiorentina, le pagelle di CM: il miglior Ikoné di sempre. E che personalità Quarta!

Filippo Caroli

Terracciano 7: benissimo in avvio su Kaio Jorge. Poi la gara è tutta in discesa, ma in alcune occasioni c’è gloria anche per lui, che risponde sempre presente sulle conclusioni ospiti



Kayode 6: partita di raro rigore tattico. Contiene bene sia Harroui che Gelli. Manca un po’ la sua gamba, ma oggi pomeriggio va bene così.



Milenkovic 7: letteralmente insuperabile. SI mette in tasca Kaio Jorge e Seck e mette anche una pezza quando il suo dirimpettaio si addormenta



Martinez Quarta 7: parte malino con un pallone subito regalato a Kaio Jorge, ma cresce prepotentemente di condizione nel corso di tutto il primo tempo che culmina con la sua zuccata vincente. Tende un po’ a strafare, ma ormai Firenze lo conosce. Dal 72’ Comuzzo SV: minuti utili per assaggiare un po’ il calcio dei grandi



Biraghi 6,5: un quarto d’ora infernale in cui Soulé lo salta sistematicamente quando è in possesso. Poi cresce col passare dei minuti. E come sempre dalla bandierina si conferma pericolosissimo



Mandragora 6: in circostanze normali avrebbe ricevuto un’insufficienza. Si mangia un gol davanti a Turati, per il resto si limita all’ordinaria amministrazione



Duncan 7: gara estremamente incoraggiante dopo le ultime uscite poco felici. Lotta come un leone in mezzo al campo e si porta a casa anche due assist. Dal 72’ Arthur 6: mette ordine alla manovra



Ikonè 7,5: semplicemente la sua miglior partita da quando è in viola. Gioca una prima frazione sontuosa in cui fa venire il mal di testa ai difensori ospiti. Cerca il fondo con continuità, brucia Okoli in occasione del vantaggio e trova anche la traccia vincente che lo fa tornare al gol che gli mancava da ottobre. Che sia di buon auspicio



Beltran 6: partita più di sostanza che di qualità. Si muove tanto fra le linee creando spazi per i compagni, il legno gli nega il gol. Dall’82’ Barak 6,5: entra e segna. E tanto basta



Nico Gonzalez 7: in campo si sbatte come nessun altro, ma spesso arriva poco lucido là davanti. Poi si inventa un golazo col piede debole al volo che scaccia via le ruggini degli ultimi tempi. E il Franchi se lo gode. Dal 59’ Bonaventura 6,5: particolarmente ispirato nonostante il momento difficile per le vicende extra campo. Va vicino anche al gol



Belotti 7: spedisce la palla in porta alla prima mezza occasione utile. Ha una fame pazzesca aggredisce con ferocia ogni pallone. Che sia arrivato l’attaccante tanto cercato da Italiano negli ultimi mesi? Esce con la standing ovation del Franchi. Dal 72’ Nzola SV



All. Italiano 7,5: aveva il compito di riportare la squadra fuori dalla tempesta dopo le ultime settimane difficilissime fra campo e mercato. Lo fa nella maniera migliore possibile. La Fiorentina torna ad incantare dopo tanto tempo demolendo il Frosinone e giocando 90’ minuti di grande calcio. Ripropone la doppia punta e dà fiducia ad Ikoné che finalmente la ripaga. Una vittoria che è una boccata d’ossigeno puro