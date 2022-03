Continua a meritarsi il posto, è tranquillo con la palla tra i piedi e infonde tranquillità alla propria difesa tra i pali: millimetrico il lancio per Ikonè sul vantaggio, decisivo su Caprari sul finale di primo tempo. Poi ordinaria amministrazioneDopo l’autogol contro la Juve è difficile far finta di niente e nei primi mintui subisce le offensive dei gialloblu: Lazovic e Caprari non sono tra i clienti più facili da tamponare. Cresce nella ripresa, complice anche il calo fisico del Verona.Inizia bene la sfida con un paio di buoni interventi, molto ingenuo sul fallo da rigore su Lasagna che consente agli ospiti di pareggiare: errore gravissimo per un giocatore come lui.Non ha troppi grattacapi oggi: dopo la marcatura su Vlahovic gestisce bene anche Simeone annullandolo e permettendogli poche volte di essere pericoloso.: Come con la Juve, si vede poche volte in fase offensiva: davanti si trovava Caprari, cliente scomodissimo, e per questo spesso preferisce restare bassoNella ripresa, complice anche il calo fisico degli ospiti, si prende qualche responsabilità in più in attacco, incidendo però troppo poco.il più vivace del centrocampo viola. Nel scondo tempo va 3 volte vicino al gol: prima di testa e poi sprecando due volte a pochi passi dalla linea di porta Detta i passaggi e si inserisce alla perfezione: centrocampista fondamentale.(dal 31’ s.t.Nella prima frazione di fioco è uno dei pochi che prova a dare un cambio di passo allla squadra: Nel secondo tempo paga le ultime fatiche di coppa e va un po’ in affanno sul finire di partita. Poco incisivo negli ultimi 20 metri, da lui ci si aspetta di più.La sua partita dura solo un tempo: 45’ minuti dove il marocchino non ingrana. Corre tanto ma male, in controtendenza con le ultime uscite oggi prestazione da dimenticare.(dal 1’ s.tentra per dare fisicità al centrocampo viola, il suo ingresso permette a Torreira di potersi proporre in fase offensiva: gestisce bene il pallone e dando vivacità alla mediana)Il più vivace in casa viola nel primo tempo. Determinante il suo tirocross da cui poi nasce il gol del vantaggio di Piatek. Copre poco in fase difensiva e Italiano preferisce sostituirlo al 45’(dal 1’ s.t.: Appena entrato offre un cross velutato a Torreira che sbaglia malamente da pochi passi. Si rivede anche da calcio di punizione, poi si limita a fare il compitino)Piatek: freddissimo in area, sfrutta impeccabilmente la prima occasione della partita. Quando non segna è invisibile, quando segna è determinante.(dal 26’ s.t: i minuti per lasciare il segno sono pochi, ma l’argentino non sembra ancora essere in ottime condizioni fisiche : entra e non incide più di tanto. Da un investimento come quello che ha fatto la Fiorentina per lui ci si aspetta di più)Si vede poco o niente, conquista giusto qualche calcio di punizione per far rifiatare la squadra. Spesso quando la palla arriva a lui il gioco viola rallenata molto e perde di incisività: tolto anche lui nell’intervallo,(dal 1’ s.t.Italiano lo manda in campo per spaccare la partita e dare vivacità all’attacco viola. Prova qualche percussione che pero non va a buon fine, sul finire cala di incisività.sbaglia totalmente la formazione titolare. Se ne accorge e nell'intervallo la ribalta con una girandola di sostituzioni che con lui difficilmente eravamo abituati a vedere. Pecca anche nella scelta di mandare in campo Gonzalez al posto di Piatek: i viola con il falso nuove hanno perso di pericolosità