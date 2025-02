Fiorentina, le pagelle di CM: Kean alla Ibra, Gudmundsson risorge da ex, Richardson pesce fuor d'acqua

Getty Images

: straordinario su De Winter al 67'. “Fa un miracolo a partita”, aveva detto Dodò. Difficile non dargli ragione: nei primi 20 minuti è un ira di Dio. Poi rallenta, ma si conferma uno degli elementi di maggior valore della rosa.confermato dopo l'ottima prova di Roma. Tiene chiuso il fortino, seppur con qualche sbavaturacome sempre, si esalta quando la squadra soffre ed è sotto pressione con un paio di begli interventi in tackle.pomeriggio di normale amministrazione in cui dietro non rischia praticamente nulla. Suo l'assist per la bella concusione di Gudmundsson dopo una discesa.

: il talento c'è, ma non riesce ancora ad integrarsi nell'impianto di gioco viola. Il corner su cui segna il Genoa nasca da una sua palla persa. Male. Dal 56'schierato terzino come a Roma. Mette l'elmetto e va in trincea salvando di testa in più di un'occasionescucchiaia preciso per Kean che buca Leali, ma fa pari perdendosi De Winer in occasione del 2 a 1quando mette il fisico a proteggere la palla fa impressione. Il ruolo di ala alla Bove gli calza a pennellodall'infortunio non sembrava più lui, gli serviva l'aria da ex per risorgere. Trova un gol decisivo in un pomeriggio in cui è preziosissimo quando la squadra riparte.

: deciso passo indietro rispetto alla gara eroica contro la Lazio. Poco ispirato e, soprattutto, molto meno grintoso sugli avversari. Dal 71': il gol numero 17 in stagione (alla Ibra) è un capolavoro da guardare e riguardare. La clausola da 52 milioni sembrava altissima qualche mese fa. Se continua così saranno anche pochi... Dall'82': propone gli stessi 11 di Roma con Richardson al posto dello squalificato Adli. La partita è praticamente una fotocopia della precedente. I viola trovano due gol nella prima parte di gara. È lì che si abbassano e iniziano a soffrire tanto, troppo. I tre punti sono importantissimi, ma servirà dare una svolta all'impianto di gioco