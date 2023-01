Fiorentina-Torino 1-0: Il portiere compie un paio di buone parate, e in occasione del gol di Miranchuk può fare veramente poco. Sbaglia forse qualche pallone coi piedi, ma la prestazione è tutto sommato sufficiente: Nonostante un cross malamente sbagliato nei primi minuti, al ventesimo ha sui piedi il pallone per portare in vantaggio la Fiorentina: spedisce la palla in Curva Ferrovia. Anche lui ha qualche colpa in occasione del ospite. Italiano lo lascia negli spogliatoi nell'intervallo contro ogni aspettativa(dal 1’st: con un Toro in netto calo il terzino appare sin da subito troppo timido): Come Milenkovic, anche lui dorme in occasione del gol annullato a Seck,. Non contento gli concede un’altra occasione e a salvarlo è solo la traversa. Qualche sbavatura anche in fase di impostazione, ma è ormai chiaro che non si possa chiedergli troppo.: Anche oggi il serbo conferma di non essere nel miglior stato di forma. Nel primo tempo viene salvato dal guardalinee in occasione del gol, poi annullato per fuorigioco, a Seck. Meglio nella ripresa ma il numero 4 è la controfigura di quello della scorsa stagione.: Nonostante un Seck in grande spolvero il laterale viola nel primo tempo non commette errori. Nella ripresa, con la squadra che alza sensibilmente il proprio baricentro, si fa vedere anche nella trequarti avversaria. Negli ultimi minuti è decisivo nell’evitare un passivo più ampio, salvando su Sanabria a pochi passi dalal porta.: Parte bene, arrivando primo su tutti i palloni, ma dopo mezz’ora cala paurosamente. Da un suo traversone sbagliato parte l’azione del gol decisivo di Miranchuk. Italiano lo toglie dopo pochi minuti per dare una svegliata alla squadra. (dal 9’st: entra con il piglio giusto ma si mangia incredibilmente il gol del pareggio nei minuti finali di partita): Sulla stressa falsa riga delle ultime uscite, il ghanese si limita purtroppo a far il compitino e, con un Amrabat non in serata, a risentirne è soprattuto il gioco. Dopo il giallo Italiano preferisce toglierlo e inserire Barak per dare più qualità al centrocampo (dal 24’st: si dimostra utile per la sua duttilità quando viene schierato davanti alla difesa. Non aggiunge però la qualità prevista)Come spesso accade parte a 100 all’ora senza però creare preoccupazioni al Torino. L’affiatamento con Kouame c’è, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Adesso è veramente un problema per la Fiorentina.: Il centrocampista classe ’89 è l’ultimo a mollare, anche come i compagni sembra non avern3 più. Da tutto in campo ma la squadra sembra non seguirlo. Schierato sulla mediana si dimostra all’altezza del compito (Dal 42’stIl fantsista quest’oggi non è in serata. Ci prova un paio di volte nei primi minuti con qualche sterzata e qualche imbucata per i compagni. Diversamente da quello che accade solitamente è tra i più nervosi, e l’ammonizione nei minuti finali di primo tempo ne è la dimostrazione (dal 10’ st: benchè non crei occasioni di rilievo quando entra la Fiorentina alza il baricentro. Conquista tante punizioni ma risulta comunque innocuo): L’ivoriano lotta su ogni pallone ma si capisce sin da subito che non è un centravanti di ruolo. Nel primo tempo riceve pochi palloni, e quei pochi sono difficili da controllare. Si accende quando entra Jovic e viene arretrato sulla trequarti.: Anche quest’oggi con la formazione iniziale fa storcere il naso a molti, ed il risultato finalo lo mette sul banco degli imputati con i giocatori. Questa volta prova a cambiare subito la partita facendo 3 sostituzioni nei primi minuti della ripresa, ma la sensazione è che le scelte siano frutto del caso e non di una precisa strategia.