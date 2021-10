Ancora una volta contro una big lasi ferma. Ladi misura batte una Viola un po' rinunciataria all'. Al termine del match, ecco le valutazioni della squadra di Italiano.: non viene impegnato molto, ma quando accade si fa trovare spesso pronto. Su Raul Moro si supera, anche se tutto viene vanificato dalla bandierina alzata dell’assistente. Non può nulla sul gran sinistro a incrociare di Pedro.: buona spinta nella prima frazione. Nel secondo tempo cala e sul gol concede troppo spazio a Pedro. (: un paio di buone accelerazioni e pochi pericoli corsi. Meglio rispetto alle ultime uscite).: prova solida del centrale serbo che concede le briciole ad un avversario difficilissimo come Immobile.: bene anche l’argentino sulle avanzate biancocelesti. In più, sulle palle inattive è un pericolo costante.: così come Venuti, anche il capitano della Viola parte bene e poi cala. ().: nella prima frazione spesso e volentieri riesce ad inserirsi bene alle spalle di Luis Alberto. Poi però il centrocampo biancoceleste prende il sopravvento. (: entra con un buon piglio tornando nel suo ruolo).: l’uruguaiano è un motorino. Pressa tutti e cerca anche di verticalizzare il più veloce possibile, ma stasera non trova l’aiuto degli attaccanti.: il 10 torna dal 1’ e parte pure bene. Ottimi lanci, soprattutto per Callejon. La luce però si spegne troppo presto. (: cerca di dare un po’ più di equilibrio).: prova insufficiente per lo spagnolo davanti al suo ex allenatore. Non è mai pericoloso e spesso e volentieri ritarda la giocata. (: dalla sua classe è lecito aspettarsi qualcosa in più rispetto a quanto visto dopo il suo ingresso).: il bomber serbo ha due clienti difficili alle calcagna come Acerbi e Luiz Felipe. Soprattutto col primo vince spesso il duello fisico, ma in area si rende protagonista con solamente due colpi di testa deboli.: non è pericolosissimo, ma tra gli attaccanti schierati da Italiano è quello che ci prova maggiormente ad infastidire la difesa avversaria.: ancora una volta contro una grande la Fiorentina perde, ma stavolta la sensazione è che la Viola sia stata troppo rinunciataria. In questo inizio di stagione Italiano ha fatto vedere ottime cose. Stasera la squadra ha pensato un po’ troppo a contenere le avanzate dell’avversario, non proprio il credo del tecnico ex Spezia.