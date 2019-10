Fiorentina-Udinese 1-0

Dragowski 7: La parata su Lasagna, lanciato in uno contro uno vale i tre punti. Sempre attento e preciso, sull’attaccante italiano si supera e chiude la saracinesca in maniera miracolosa.



Milenkovic 7: Un muro in difesa, risolutivo in attacco. La sua zuccata su angolo regala ai viola tre punti fondamentali, e nonostante non dovesse giocare per un piccolo problema, anche in difesa si fa sempre trovare pronto.



Pezzella 6.5: Ottima prestazione anche del capitano della Fiorentina, che sgomita e lotta per 90 minuti, sempre con grande attenzione e precisione.



Caceres 6.5: Il giocatore che serviva a questa viola per completare il reparto difensivo, semplicemente ovunque. I palloni alti che passano dall’area viola sono suoi, e nell’uno contro uno non si fa mai passare. Unica nota meno lieta sono i lanci, dove si fa trovare meno preciso di altre occasioni.



Lirola 6: Dei viola è il meno brillante, non fa mai mancare la sua corsa e il suo dinamismo, ma sbaglia tanti tocchi che sarebbero potuti essere preziosi.



Pulgar 6.5: Padrone del centrocampo, sostanza e qualità per una prestazione ottima del cileno. Non toglie mai la gamba e difficilmente si salta, sta diventando insostituibile in questa Fiorentina



Badelj 6: Partita molto fisica e frammentata, ma il croato non fa mancare il suo lavoro sporco e prezioso. Meno brillante rispetto alla partita di Milano, ma comunque fondamentale in mezzo al campo.

(dal 18’ s.t. Benassi 6: Buon impatto del centrocampista, che mette in campo corsa e dinamismo.)



Castrovilli 6.5: Altra prestazione di sostanza e qualità per il prodigio di casa viola, anche in una partita complicata come quella contro i friulani. Il suo incredibile dinamismo è manna dal cielo in una giornata in cui la viola è parsa meno lucida.



(36’ s.t. Zurkowski 6: Si vede poco, fa buona guardia e aiuta in attacco.)



Dalbert 6: Moto perpetuo sulla fascia sinistra, chiude bene in difesa e supporta sempre Ribery. Mezzo voto in meno per un pallone dal quale si è fatto ingolosire, quando poteva trovare Chiesa solo in mezzo all’area.



Chiesa 6: Lotta come un leone, non risparmia nemmeno una goccia di sudore, anche se è meno brillante di altre uscite. Spreca un’occasione ghiotta nel secondo tempo.



Ribery 6.5: Il francese, fresco del premio come miglior giocatore di settembre, è una spina costante nel fianco della difesa friulana. Soffre un po’ la fisicità dei centrali avversari, ma riesce a sgusciare e farsi pericoloso.

(41’ s.t. Ghezzal: SV)



Montella 6.5: Il tecnico suona la quinta, stessa formazione e altro risultato positivo, con tre vittorie consecutive. Le nubi sulla sua testa si sono decisamente diradate e il suo lavoro inizia a prendere forma.