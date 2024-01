Fiorentina, le pagelle di CM: Milenkovic e Ranieri chiudono tutto. Lopez eroe inaspettato

Filippo Caroli

Christensen 6,5: quasi due ore di sostanziale inoperosità con qualche rinvio sbagliato di troppo. Ma risponde alla grandissima a tu per tu con Orsolini



M. Quarta 6,5: gara attenta dietro pur con qualche sbavatura. Gli capitano anche due occasioni per chiuderla, entrambe addosso a Skorupski. Non è un attaccante ed è parzialmente giustificato, però… Dal 110’ Mina SV: insacca il rigore, anche se il balletto è rivedibile



Milenkovic 7: Zirkzee è cliente scomodo per chiunque. Il duello alla fine lo vince lui, anche se soffrendo un tantinello. Partita di sostanza in una serata difficile



Ranieri 7: ennesima partita rocciosa in cui limita con personalità Orsolini. Quasi sempre perfetto nelle letture.



Kayode 5,5: nelle gambe ha una quantità di cavalli impressionante. Ma sbaglia tantissimo soprattutto tecnicamente. Il colpo di testa che finisce in fallo laterale al 109’ però è imperdonabile…



Maxime Lopez 6,5: Italiano lo francobolla a Ferguson. Più utile in fase d’interdizione che non d’impostazione, ma avrebbe altri compiti. Poi si sa, il calcio è uno sport in cui gli episodi pesano. E il rigore decisivo pesava parecchio



Duncan 6: partita generosa, lotta in mezzo al campo cercando di limitare le iniziative rossoblù. Dal 72’ Mandragora 6: col Torino era entrato alla grande, stasera più timido, ma è glaciale dal dischetto



Biraghi 5,5: la sensazione è che non abbia la gamba per gestire tutta la fascia. Tiene a bada come può Orsolini e non sfigura, ma di spunti pochissimi. Dal 72’ Parisi 6: più propositivo rispetto a Biraghi, ma anche lui tende un po’ a perdersi. Bene invece in chiusura su Orsolini



Barak 5,5: dovrebbe fornire supporto alle punte, risulta invece lento ed estremamente macchinoso. Poca roba. Dal 60’ Bonaventura 6: si piazza fra le linee cercando la giocata giusta, ci riesce così così



Ikone 5: ennesima partita di totale pochezza tecnica. La fotografia è tutta in un’azione in cui prende palla sulla destra e si accentra. Aspetta, aspetta, aspetta ancora e poi la perde. Esce fra i fischi, giustamente. Dal 60 Nzola 6: subito un bel movimento a tagliare la retroguardia. Ingresso discreto



Beltran 5,5: sembra leggermente cresciuto fisicamente e riesce a reggere qualche contrasto in più. Però non calcia mai. Dal 77’ Arthur 6: gioca da trequartista, non incide come suo solito anche seil pallone lo ha sempre incollato ai piedi



All. Italiano 6: sorprende tutti schierando per la prima volta in tre anni una Fiorentina con la difesa a tre dal 1’. La squadra è in emergenza e si vede, resta bassa e subisce il possesso del Bologna, pur senza rischiare granché. Prova a dare la scossa coi cambi, che però non arriva in maniera così netta. Però il gruppo tiene botta fino al 120’. E come col Parma trova una vittoria di carattere anche se dal dischetto, dove non sbaglia nessuno. E per il terzo anno di fila va in semifinale…