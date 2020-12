: Portiere spettatore per tutta la gara, subisce un solo tiro e la sua squadra va in svantaggio. Si mostra prontissimo su una conclusione ravvicinata di Destro e salva la partita.: Gioca terzino e si mostra pronto sia in fase difensiva che offensiva. Anche lui ha sulla coscienza l’errore sul gol di Pjaca, quando non riesce a chiudere sul croato.: Assoluto salvatore della Fiorentina, trovando un gol pesantissimo a partita praticamente conclusa. Riscatta con la botta finale l’errore, in compartecipazione con Caceres, che aveva portato il Genoa in vantaggio.: Il capitano è l’ultimo a mollare, e dalla sua parte la Fiorentina non subisce praticamente mai. Suona la carica che porta i viola al pareggio, importante soprattutto per svegliare la squadra.: Tanti, tantissimi palloni sbagliati per il terzino, che si fa vedere sempre in fase offensiva, ma commette molti errori. L’incisività vista ad inizio campionato è un ricordo, anche se anche stasera è riuscito a mettere in mezzo qualche cross velenoso, non sfruttato dagli attaccanti.: La fisicità c’è, ma poco accompagnato da Pulgar non riesce mai a fare una giocata decisiva per creare superiorità numerica. Non è quello di Verona, ma la Fiorentina ha comunque bisogno del centrocampista marocchino.: Dovrebbe dettare i tempi della manovra viola, ma non riesce mai a prendere in mano il centrocampo. Sceglie sempre la giocata più semplice, non creando mai superiorità numerica e non riuscendo a far girare il motore della Fiorentina.(Dal 45’s.t.: SV)Dura poco la partita del numero 10 viola, che accusa un colpo subito nella primissima azione della partita, quando guadagna una punizione dal limite dell’area. Nel grigiore della prima frazione, l’unica occasione nitida passa dai suoi piedi, quando grazie ad una bellissima apertura trova Ribery, che si mangia una ghiotta occasione.(Dal 41’p.t.: Decisamente il migliore in campo della Fiorentina, è un giocatore di qualità e si vede. Segna un gol che l’arbitro annulla, tra la sorpresa generale, ed è sempre presente nelle azioni dei viola): L’esterno visto a Napoli è un ricordo lontano, con lo spagnolo che ci prova ma non riesce ad essere incisivo. Mette alcuni palloni interessanti che i compagni non sfruttano.(Dal 32’s.t.: SV): Più inserito nel gioco della Fiorentina rispetto alle precedenti uscite, ma anche stavolta manca il suo apporto in fase offensiva. Partita incredibilmente macchiata da un clamoroso errore, quando con un semplice tapin da appoggiare in porta, riesce a non trovare lo specchio a Paleari già battuto.(Dal 32’s.t.: SV): Il francese sta vivendo un momento decisamente complicato, non riesce ad essere incisivo e spreca le occasioni che si crea. Nel primo tempo riceve un pallone bellissimo da Castrovilli, ma spara alto, dimostrando tutte le sue difficoltà(Dal 32’ s.t.: Perde una palla sanguinosa a centrocampo, da cui nasce il vantaggio del Genoa. Non riesce a dettare i suoi ritmi alla gara, e pare sempre un tempo di gioco indietro): La sua squadra sta crescendo, partita dopo partita, pur non essendo ancora arrivata ad una condizione accettabile. Il punto sta decisamente stretto alla Fiorentina, che ha creato tanto, ma ha raccolto poco.