Udinese-Fiorentina 0-0



Dragowski 6: l’Udinese non calcia molto nello specchio della porta, ma quando lo fa è bravo a farsi trovare pronto.



Milenkovic 6,5: controlla Okaka non senza difficoltà, ma vince il duello con l’attaccante bianconero, respingendolo sempre. Sfortunato quando centra il palo nel corso del primo tempo.



Pezzella 6: prestazione piuttosto anonima. Rischia molto quando si fa soffiare palla da Okaka.



Caceres 6,5: altra prova convincente. Sbaglia poco o nulla, salvando con due interventi decisivi la porta di Dragowski.



Lirola 5,5: la Fiorentina ha bisogno delle sue sgroppate. Lo spagnolo, però, si limita a controllare Sema.



Duncan 5: l’infortunio rimediato alla fine del primo tempo condiziona il resto della gara. Rimandato.



Badelj 5: forse il peggiore in campo. Perde vari palloni davanti alla difesa, ma per sua fortuna l’Udinese non riesce ad approfittarne.



(dal 42’ s.t. Pulgar sv)



Castrovilli 6,5: talento interessante per la Viola e per la Nazionale italiana. In mezzo al campo può fare ciò che vuole, ha tecnica e velocità. Completo.



Igor 5,5: troppo timido in fase di spinta, meglio quando si tratta di arretrare.



(dal 27’ s.t. Cutrone 5,5: entra e spreca il contropiede che avrebbe potuto sbloccare il match. Pochi minuti a disposizione)



Chiesa 6,5: capita sui suoi piedi l’occasione più ghiotta del match in pieno recupero, ma l’estremo difensore dell’Udinese lo mura in maniera decisiva.



Vlahovic 6: gioca tanto per la squadra e si sacrifica anche in fase di non possesso. Poco lucido negli ultimi metri.





All. Iachini 6: esce dalla Dacia Arena con un preziosissimo punto in tasca, salendo momentaneamente al 12esimo posto in classifica. Continua la striscia positiva di risultati,