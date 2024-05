Fiorentina, le pagelle di CM: Nico Gonzalez domina i cieli, la prima perla di Arthur, bocciato Nzola

poco sollecitato per tutta la partita. Può poco sulla rete di Djuricun treno in corsa. Quando parte col pallone è incontenibile, ma tecnicamente si deve ancora ripulire, e parecchio.troppo passivo su Mota che pennella tranquillamente per il capoccione di Djuric che fa 0 a 1. Poi prende le misure, ma l’errore resta: sul vantaggio ospite è colpevolmente in ritardo sulla marcatura. Idem con patate rispetto al suo dirimpettaiocerca con insistenza la sovrapposizione a sinistra trovando anche qualche bello spunto da quella parte. Non irreprensibile dietro, ma offre una prova di sostanza.

una serata in cui si spinge oltre l’essere il semplice (e hai detto poco) metronomo della squadra. Trova il gol dopo una tanto splendida quanto cercata azione personale. E la prima rete viola vale anche tre punti d’oronon ruba mai l’occhio, ma si rende pericoloso andandosi ad inserire quando la viola sale. DI Gregorio gli nega il gol dopo una giocata di grande livello in area: in pochi in Serie A possono dire di avere la sua efficacia sui colpi di testa, il gol di stasera ne è l’ennesima conferma. E del pacchetto avanzato è quello che cerca con maggior insistenza la conclusione. Falco.

sembra giochi con i pesi attaccati, ma la qualità è indubbia. Perfetto il pallone per Nico che pareggia i conti. Prezioso.: torna titolare a sinistra dopo la bella prova contro il Verona. Stavolta, però, fatica molto di più soprattutto nel trovare il ritmo partita. Dal 74’ Beltran SVPablo Marì se lo palleggia come un pallone da basket. Sempre anticipato, quasi mai nel vivo dell’azione. E si mangia anche due gol. Rimette le vesti di Clark Kent dopo la semifinale da Superman.: ci mette dinamismo e pericolosità sui palloni aerei

opta per un turnover ragionato ben conscio che anche il campionato resta un obiettivo importante oltre che concreto. La squadra subisce un po’ l’impatto con la partita e va sotto alla prima occasione ospite. Come spesso accade però la squadra raddrizza la gara col carattere e trova tre punti fondamentali per la corsa europea. Segno che ancora la squadra è ancora tutta con lui