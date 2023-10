Fiorentina Cagliari 3-0il Cagliari calcia col contagocce, si fa sempre trovare prontoprovvidenziale sulla conclusione a porta vuota di Nandez, provoca il raddoppio con un cross velenosissimo. Quando parte in progressione fa paura. Farà parlare di sé.: perde un pallone che grida vendetta in avvio, poi si riscatta con l’avanzare della gara e chiude il fortinoaltra prova estremamente incoraggiante. Chiude sul nascere tutte le giocate degli attaccanti ospiti e dà grande mano anche in fase offensiva stazionando in mediana. Totalmente ritrovato rispetto alla scorsa stagionenon la partita più difficile del mondo. Il Cagliari non spinge mai, lui sale e cerca il fondo quando può: tutti i palloni viola passano dai suoi piedi. E quelli che sbaglia si contano sulle dita di una mano. FaroDuncan 6: qualche buon recupero nel primo tempo, abbassa i ritmi nella ripresa. Ruba meno l’occhio rispetto al solito.: entra e mette a segno un assist.è in uno stato di forma strepitoso. Stappa la partita piazzandosi come sempre al posto giusto al momento giusto. Condisce la prestazione con giocate di qualità e sempre in verticale. Giocatore di livello superiore, il Franchi gli dedica anche un coro personalizzato, merce rara da queste partiun paio di accelerate delle sue, ingresso positivoesalta il Franchi con un paio di numeri da circo. Italiano lo preserva con la partita in ghiaccio in vista dei prossimi. A un giocatore di questa qualità non si può mai rinunciare.entra a giochi sostanzialmente conclusi e a ritmi bassissimi. Ci mette grintapartita onesta, si muove bene facendo raccordo provando a creare superiorità con le sue accelerate. Gli manca forse quel guizzo che faccia trovare la giocata vincente.: muscoli al servizio della manovra, fa il suosi muove tantissimo anche fra le linee agendo quasi da trequartista. Sgomita e si sbatte tanto, ma le conclusioni, di nuovo, latitano.spreca malamente un’occasione, si riscatta subito dopo trovando un gol poco importante per la gara, ma importantissimo per lui. E Italiano finalmente sorridela Fiorentina mette ko il Cagliari nei primi 20 minuti e gestisce per tutto il resto della gara. Match preparato in maniera chirurgica che lancia i viola nelle zone altissime della classifica. Riesce a regalare una gioia, finalmente, anche a Nzola.