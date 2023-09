Frosinone-Fiorentina 1-1



Terracciano 6: poco coinvolto, risponde presente nelle rare conclusioni subite.



Parisi 6: è la mossa a sorpresa di Italiano nel ruolo di terzino destro, si disimpegna bene sciorinando una buona prova. Nel secondo tempo torna sulla corsia mancina, trovando in Soulé un cliente scomodo.



Milenkovic 6: contiene non senza troppi problemi Cheddira, “mordendo” il dovuto a suggello di una partita priva di sbavature.



Martinez Quarta 6,5: solido e attento, fornisce sicurezza a presidio della retroguardia.



Biraghi 6: ordinato nel contenere le timide spinte di Soulé e Oyono nel primo tempo, lascia il campo ad inizio ripresa.



(dal 1’ s.t. Kayode 6: duella positivamente con Baez, impattando bene sull’incontro).



Arthur 6: detta i tempi per la risalita del campo, lo fa con ordine certificando le sue qualità nel palleggio. In calo nella ripresa.



(dal 26’ s.t. Mandragora 6: si presenta con un ambizioso tiro poco dopo l’ingresso, per il resto agisce in mediana provando a dare ordine alla manovra).



Duncan 6,5: accorcia e palleggia, opera spesso alle spalle di Barrenechea sul centrosinistra. L’assist pennellato per il vantaggio di Gonzalez è di alta fattura.



Nico Gonzalez 7: ha voglia di mettersi subito in mostra a suon di qualità, sblocca il parziale al 19’ con un chirurgico colpo di testa.



Bonaventura 6: Si vede poco ma lì tra le linee fornisce un apporto notevole, garantendo un riferimento prezioso per la risalita della squadra.



(dal 26’ s.t. Barak 6: opera svariando sulla trequarti, impensierendo Turati al 39’ con un colpo di testa).



Sottil 5,5: Cerca di creare i presupposti per la superiorità numerica puntando a ripetizione - e con successo - Oyono. Ma il gol che si divora al 16' assume un peso notevole



(dal 15’ s.t. Ikone 6: al 32’ si fa vedere saltando Romagnoli e mettendo al centro un pallone invitante).



Nzola 5,5: si divora in apertura la rete del possibile vantaggio, battaglia con i centrali rivali ma continua a mancare in termini realizzativi.



(dal 36’ s.t. Beltran s.v.)



All. Italiano 6: le scelte operate si rivelano in parte positive. Su tutte, l’immediata titolarità concessa a Nico Gonzalez. Interessante anche la posizione di Duncan durante la fase di possesso, negativo però il calo avuto dalla sua Fiorentina nella ripresa univocamente ai tanti gol sbagliati durante il primo tempo.