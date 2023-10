Fiorentina-Empoli 0-2



Terracciano 6: non può nulla sui gol azzurri.



Kayode 5: in ritardo su Gyasi in occasione del raddoppio azzurro.



Milenkovic 5: in difficoltà per tutto il primo tempo, si perde Caputo in occasione del vantaggio azzurro.



Quarta 6,5: in questo momento è il leader della difesa viola, mette una pezza dove non arrivano Kayode e Milenkovic.



Parisi 5,5: accompagna l’azione offensiva sulla sinistra, ma non lascia il segno.



Arthur 5,5: non trova mai la verticalizzazione vincente.



(Dal 37’ st Kouame sv).



Duncan 6: grande sostanza in mezzo al campo, mette paura a Berisha con qualche buona conclusione da fuori.



(Dal 28’ st Mandragora 6: aiuta la squadra a mantenere alta la qualità del palleggio).



Brekalo 5,5: qualche palla persa di troppo, non è mai concreto.



(Dal 1’ st Sottil 5,5: è quello che tira di più in porta per i viola nella ripresa, ma riesce ad essere abbastanza preciso).



Bonaventura 6: quando si accende succede sempre qualcosa, poco assistito dai compagni.



Nico Gonzalez 6: gioca molto largo, quando entra in area si rende pericoloso e servono due parate importanti di Berisha per impedirgli la gioia del gol.



Nzola 5: sempre spalle alla porta, Luperto lo sovrasta in ogni azione.



(Dal 28’ Beltran 5,5: ha poche palle che non riesce a capitalizzare al meglio).





All. Italiano 5: la sua macchina da gol stasera si inceppa. La manovra pare o troppo frettolosa o troppo leziosa. Le punte che non segnano è un problema che va risolto.