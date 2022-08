- Sul gol di Beto non può fare molto. Cerca di uscire su Deulofeu ma la palla passa e il portoghese insacca da due passi.- Suo l'errore grave che permette all'Udinese di passare in vantaggio. Determinante in negativo. Dal 68'- Italiano lo schiera in un ruolo che non è affatto il suo. Scelta difficile da capire.- Dietro prova a tenere botta contro la fisicità di Beto e la velocità di Deulofeu.- La condizione non è ancora delle migliori, quando gli attaccanti bianconeri accelerano lui fatica a stargli dietro.- Troppo timido, resta sempre basso senza mai proporsi. Nelle poche occasioni in cui mette fuori la testa è impreciso.- Ex della partita, gioca su ritmi troppo bassi. Non butta mai via il pallone ma non riesce nemmeno a trovare una giocata importante. Scolastico, deve prendere ancora confidenza con i meccanismi di gioco. Dall'86'- Sta sera l'Udinese di certo non lo rimpiange. Davanti alla difesa anonimo, da mezz'ala forse anche peggio.- Corre molto ma in modo confuso. Dovrebbe dare qualità e velocità alla fase offensiva, anche lui finisce per perdersi. Dal 79'- È tra i pochi a provarci veramente. Di fronte ha un cliente davvero scomodo come Udogie. Cerca comunque l'uno contro uno per arrivare sul fondo.- Tocca pochissimi palloni, non è mai pericoloso. Va detto che non è ben servito ma da un attaccante è lecito aspettarsi di più. Dall'86'- Italiano gli dà fiducia ma gli manca il passo e la brillantezza per far male. Zero spunti, con Becao che lo controlla senza problemi. Dal 68'- Questa sera sfidava il padre, un incrocio davvero particolare ma infelice. Entra forse troppo tardi, quando ormai la Fiorentina è ormai calata.- Turnover troppo ampio, i 9 cambi alla fine si fanno sentire. La Fiorentina fatica a costruire azioni pericolose, non è un caso che il gol manchi da quattro partite.