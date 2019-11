Hellas Verona- Fiorentina 1-0



Dragowski 6: fa il suo in più occasioni salvando più di una volta un passivo più pesante.



Caceres 5: poco reattivo nelle chiusure è praticamente nullo in attacco.



Pezzella: s.v.

(dal 4’ p.t. Ceccherini 6: fa sicuramente meglio del resto dei compagni anche se soffre le ripartenze avversarie)

Milenkovic 5,5: troppo larghe le sue marcature, non riesce a tenere Di Carmine e compagni. Male.

Venuti 5: partita più che insufficiente. Nervoso e disattento.

(19’ s.t. Lirola: s.v.)



Benassi 5: non entra praticamente mai in partita e non riesce mai a fare la giocata giusta.

(34’ s.t. ghezzal: s.v.)



Badelj 5,5: primo tempo più ordinato, poi anche lui sparisce dalla manovra dei suoi. Troppi errori anche elementari.

Cristoforo 5,5: ci prova ma soffre molto il fisico del centrocampo gialloblù.

Dalbert 5: poca corsa e poco aiuto in fase offensiva. Si intestardisce con giocate anche troppo difficili.



Ribery 5,5: anche lui non merita la sufficienza piena. Soffre come tutta la squadra per maggior parte della gara salvo l’arrembaggio nel finale.



Vlahovic 6: ci prova soprattutto nel finale ma non riesce a fare male alla difesa avversaria.



All. Montella 5: Fiorentina mai in partita, a parte nei minuti finali. Troppo poco se si vuole puntare a qualcosa che sia più di una semplice salvezza.