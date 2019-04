Fiorentina-Sassuolo 0-1



Lafont 5,5: al 14' pt respinge in modo insicuro un traversone di Lirola, facendo correre la mente all'errore di Bergamo. Timida insoddisfazione del pubblico. Decisivo in tuffo su Rogerio nel secondo tempo.



Laurini 6: il Sassuolo attacca poco dalla sua parte. Abile nel chiudere al 17' pt un traversone di Lirola.



Milenkovic 5,5: torna centrale dopo una forte regressione sulla corsia destra. Vacilla, ma va leggermente meglio che nell'ultimo periodo.



Pezzella 5,5: prende un giallo per un fallo a centrocampo, poi si congeda. Devia la conclusione di Berardi che termina in rete.



Biraghi 5: dopo dieci minuti spara fuori traiettoria l'ennesimo cross della stagione, scatenando i fischi dei tifosi. Dalla sua parte, Lirola affonda come un coltello nella marmellata.



Dabo 5: fa poco movimento, proponendosi poco davanti ai difensori. Un tiro da fuori che fa tuffare per la prima volta Consigli.



(dal 1' st Beloko 5,5: esordio in Serie A per il classe '00, ma è difficile incidere in questo contesto) Edimilson 6: gioca molto arretrato, prezioso nel pressing e nella rottura delle azioni avversarie.



(dal 30' st Simeone 5,5: Montella prova il tutto per tutto)



Veretout 4,5: dal dischetto non aveva mai sbagliato, ma nella negatività assoluta di questa Fiorentina anche dagli undici metri tutto è perduto. E anche resto è da cancellare.



Chiesa 5,5: predica a suo modo e l'insolenza nel giocare questa partita è tanta. Si mette in proprio al 19' pt, ma la sua cavalcata si esaurisce in una conclusione fuori dallo specchio. Troppo lungo il pallone per Muriel al 34' pt.



Mirallas 4,5: un fantasma nella prima frazione, pochi spunti e altrettanti palloni toccati.



(dal 1' st Gerson 5: entra e non incide, ma se si analizza la sua stagione, non vi erano dubbi in merito)



Muriel 4,5: impacciato, corre poco e si vede altrettanto. Il Sassuolo lo stringe nella morsa, privandolo della profondità: l'unica distrazione difensiva è un assist mal calibrato di Chiesa. Piattone al 28' st, senza inquadrare la porta.



All. Montella 4,5: torna Laurini e Milenkovic va centrale. Fuori Benassi, per il resto poche sorprese. Il primo tempo fa venir voglia di cambiare canale: dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la stagione è finita e le ripercussioni mentali sulla squadra sono evidenti. Prestazione indecorosa.