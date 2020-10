Migliore in campo dei suoi, e questo dovrebbe voler dire molto. Quando la Fiorentina soffre, salva due volte il risultato, evitando lo spettro dei supplementari.: Trova un bel gol ad inizio partita, con un taglio intelligente sul primo palo. Poi cala un po’, ma non sbaglia praticamente mai.Partita sotto la sufficienza per il brasiliano, che pare poco concentrato e commette molti errori. Dalla sua parte il Padova pressa, e per poco non combina la frittata perdendosi Nicastro a partita praticamente conclusa, salvato da Terracciano: Partita decisamente più convincente della precedente dell’argentino, che mette in mostra la sua intelligenza tattica. Buone chiusure e uscita veloce, il ragazzo si farà: Normale amministrazione per il serbo, dalle sue parti il Padova non è quasi mai pericoloso, e gioca una gara tranquilla.: L’esterno prova a sostituire un Biraghi in grande spolvero, e non riesce nel suo intento. La prestazione dell’ex Genoa è sostanzialmente incolore, non riesce mai ad essere pericoloso in fase offensiva, e non si ricordano chiusure in fase difensiva.(Dal 33’ s.t.: Entra e si nota la differenza con Barreca, molto presente sulla fascia): In mezzo al campo prova a mettere ordine e geometrie anche quando la Fiorentina cala e non si rende più pericolosa. Spendibile anche in campionato, magari in coppia con Amrabat: Il centrocampista non sfrutta la sua occasione da titolare, e cala molto nel secondo tempo come tutta la squadra viola. La Fiorentina avrebbe bisogno della sua fisicità, ma non riesce sempre nel suo intento.(Dal 46’ s.t.: SV): Si rivede il centrocampista ex Lecce, che gioca una partita positiva. Si vede tra le linee, trova un bell’assist per Venuti per aprire le danze e anche una bella traversa con una conclusione a giro.(Dal 22’ s.t.: Entra e porta tranquillità e lucidità ai compagni, grazie alla sua infinita classe. Si rende anche pericoloso in un’occasione): Partita comunque non semplice dell’ex Napoli, che anche oggi non convince nel ruolo di seconda. Serata nel complesso positiva, vista la prima gioia in maglia viola con una bella conclusione a giro, deviata dalla difesa veneta.(Dal 46’ s.t.: SV)I palloni giocabili sono pochissimi, e l’attaccante lotta e non molla mai, ma risulta spesso poco preciso. Impensierisce Vannucchi con una bella conclusione da fuori, e ha anche una grande occasione, ma non riesce a tenere basso il pallone.(Dal 22’ s.t.: Entra per tenere alto il pallone, ma non ci riesce quasi mai, non risulta neanche pericoloso)(In panchina il vice Carrillo causa squalifica): Inammissibile che la sua squadra soffra il Padova, squadra di Serie C. La Fiorentina è senza idee e senza gioco, dura un tempo per poi aspettare e rischiare in più occasioni il tracollo.