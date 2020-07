Parma-Fiorentina 1-2: pochi interventi tra i pali, sicuro nelle uscite alte; non ci arriva sul rigore di Kucka: buona prova tra i veloci attaccanti crociati; alternativa valida a Caceres per fisicità e senso della posizione: due passaggi elementari completamente sbagliati verso i compagni nel primo tempo, compie il fallo da rigore su Kucka e si prende il cartellino: Gervinho non gli crea mai problemi, gioca una partita in assoluta sicurezza: gran duello in velocità con Kulusevski; qualche volta si fa saltare ma tiene la fascia al sicuro(Dal 41’ s.t.: entra e fallisce un gol tutto solo davanti a Sepe): poca spinta in fase offensiva, esce a fine primo tempo per infortunio(Dal 45’ p.t.: prova a dare sostanza in mezzo al campo e si fa vedere anche in zona gol): bei recuperi in mezzo al campo e gran tecnica per la regia viola; segna una doppietta su rigore calciando sempre dallo stesso lato: muscoli e corsa al servizio della Fiorentina; spesso sovrasta Kucka in mezzo al campo: un eurogol sfiorato nel primo tempo, solo la traversa ha impedito la realizzazione e si procura il rigore del vantaggio; sulla destra aggiunge velocità e corsa(Dal 1’ s.t.: entra per difendere il risultato, preciso negli interventi): tocchi e cambi di velocità da gran giocatore, si sacrifica anche in fase difensiva recuperando palloni importanti; esce per infortunio(Dal 20’ s.t.: entra bene in partita; attacca e sfiora pure il gol): si vede poco sotto porta, cerca di far salire la squadra quando gli arriva il pallone; si mangia un gol tutto solo davanti a Sepe(41’ s.t.: la sua squadra si presenta in campo con il giusto atteggiamento e trova una vittoria importantissima per la classifica