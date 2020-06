: Evita il pareggio immediato della Lazio con un bell'intervento su Parolo. Che intervento su Jony, poi ferma male Caicedo e lo tocca nettamente, concedendo alla Lazio un calcio di rigore in un momento di controllo del match.Per il resto da segnalare solo la sua barba stile Valhalla.: Prende un giallo un po' ingenuo, facendosi maledire da chi ce l'ha al Fantacalcio. Nel secondo tempo sfiora la rete con una botta secca dal limite, gioca bene, rabbia e sostanza.: Deve tenere un Immobile un po' legnoso, lo fa con grande attenzione ed esperienza. Peccato per l'azione del rigore, si fanno tutti sorprendere da Caicedo.: Molto attento su Caicedo, preciso, puntuale, fa una partita di livello. L'unica disattenzione costa un rigore purtroppo decisivo.(Dal 29' Venuti s.v.): In difficoltà a leggere i movimenti di Luis Alberto, poi alla lunga riesce a prendere un po' le misure. Partita discreta, senza strafare.: Un po' una partita col passato e il futuro: sarà la Lazio, detentrice del suo cartellino, a decidere del suo futuro. Fabbri non vede un suo colpo di braccio in area e meno male per lui, per il resto gara di mestiere.(38' st Pulgar s.v.): Fa il suo, senza strafare ma con autorità e con buona qualità al centro del campo. Poteva chiudere il match ad inizio secondo tempo.: Parte in ritardo con Lazzari, si fa ammonire dopo 5 minuti ma il duello è pregevole, in grande velocità in una partita per lunghi momenti sotto ritmo. Fatica un po' troppo a tenerlo, e il giallo subito potrebbe costare troppo caro, e gli costa il posto nel secondo tempo.: Si fa vedere, duetta con Ribery, su Lazzari deve stare molto attento ma prova a contenerlo).: Parte bene, prova ad inserirsi, ad essere vivace, tira fuori dal cilindro una palombella perfetta che quasi non beffa Strakosha, fermata dalla traversa. Giocatore da biliardo, piazza tiri sempre pericolosissimi con ottima tecnica. Sfortunato, si può dire?: Si muove molto e conclude poco, non viene molto cercato nonostante lavori molto per la squadra. Spende spende spende, ma guadagna pochissimo.: Non incide, ma la gomitata su Patric è ingenua e senza motivo)Fa un gol da fuoriclasse gigantesco, indiscutibile: azione anni 50', da asso del pallone. Cercano tutti lui, vogliono dare tutti il pallone a lui. Da manuale la sua partita, per gestione, caratura, tecnica. Porta a spasso palla e giocatori della Lazio, quando vuole, come vuole.(38' st Sottil: s.v.)Dalla tribuna, dove assiste al match in tribuna squalificato, osserva la sua mini-rivoluzione che parte bene, senza quel rigore per una sola, unica disattenzione della difesa staremmo parlando di una grande vittoria. E invece è finita malissimo.