Lecce-Fiorentina 1-3



Terracciano 6: poco impegnato, respinge un tiro di Barak dalla distanza



Milenkovic 6,5: non corre molti rischi, deve contenere Mancosu e Farias abbastanza bene



Pezzella 6: non ha particolari grattacapi da risolvere.



(1' s.t. Ceccherini 6: come il compagno sostituito ha il facile compito di controllare Babacar)



Caceres 6: superficiale quando regala la palla a Farias ma la sua partita è pulita.



Ghezzal 6,5: disegna una punizione sfruttando la distrazione dei giallorossi.



Pulgar 6: sbaglia il calcio di rigore che poteva tagliare le gambe al Lecce ma è lui a dare geometri alla squadra



Duncan 6: partita di quantità con qualche strappo interessante.



(dal 25' s.t. Castrovilli sv)



Lirola 6: spinge sulla fascia non proprio sua ma fa il minimo indispensabile.



Chiesa 7: torna al gol e mette in difficoltà qualsiasi avversario sulla fascia.



(dal 20' s.t. Venuti 6: si preoccupa di contenere gli avversari sulla fascia di competenza.)



Cutrone 7: serve un assist al bacio per Chiesa e poi da vero attaccante fredda Gabriel dopo essere scattato sulla linea del fuorigioco.



(dal 20' s.t. Vlahovic 6: prova a rendersi pericoloso.)



Ribery 7,5: se ci fosse stato il pubblico allo stadio avrebbe meritato la standing ovation. Le sue giocate fanno sembra tutto facile. Magico.



(dal 37' s.t. Agudelo sv)





All. Iachini 7: schiera una formazione molto offensiva che mette subito in difficoltà i giallorossi grazie alle scorribande di Chiesa e Ghezzal a destra e le magie di Ribery finalizzate dai compagni. Quando soffre la difesa tiene e gli permette di chiudere l’incontro.