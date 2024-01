Fiorentina, le pagelle di CM: rientro amaro per Gonzalez. Nzola lotta, ma chi calcia?

Filippo Caroli

Terracciano 6: forse poteva fare qualcosina in più sulla zuccata di Lautaro. Efficace per tutto il resto della gara



Faraoni 6,5: clamoroso l’intervento con cui nega il gol a Carlos Augusto in tackle. Positivo anche in proiezione, dove riesce a rendersi pericoloso con un paio di sventagliate in area



Martinez Quarta 5,5: distratto, perde un paio di palloni in avvio sanguinosissimi. In generale, va spesso in difficoltà quando Lautaro lo punta



Ranieri 6,5: solita partita di grande attenzione tattica unita alla consueta grinta. Una sicurezza ormai



Parisi 5,5: la cosa inspiegabile è che Lautaro dovesse marcarlo lui sul corner che è valso l’1 a 0, ma va giù con troppa facilità.



Arthur 5,5: prova decisamente anonima. I mediani nerazzurri lo mettono costantemente in mezzo e fa fatica a ritagliarsi spazio. Prova a rimediare con la qualità, ci riesce così così. Dal 46’ Lopez 6: amministra senza strafare



Duncan 6: voglia tanta, cuore tanto, legna tanta, qualità poca. Dall’83’ Mandragora SV



Ikoné 5,5: ancora terribilmente fumoso e poco incisivo. Punta a più riprese Carlos Augusto che però lo contiene con relativa facilità. Qualche passettino avanti sul piano dell’atteggiamento però c’è. Dal 60’ Nico Gonzalez 5: torna finalmente in campo dopo un calvario che durava da oltre un mese. La ruggine però è ancora ben visibile e calcia malissimo dal dischetto. Errore pesantissimo per lui che dagli 11 metri è sempre stato una sentenza, come aveva ribadito Italiano una manciata di giorni fa



Bonaventura 6: schierato a sinistra per il forfait in extremis di Sottil. Continua a dare l’impressione di non essere serenissimo, ma davanti cerca sempre lo spunto. Si affievolisce un po’ nella ripresa



Nzola 6,5: bravo ad addomesticare palloni difficili in mezzo ai pitbull nerazzurri, riesce a crearsi col fisico anche alcune ottime occasioni, come il rigore procurato con grande coraggio. Sotto porta però non è propriamente un killer…



Beltran 5,5: la Fiorentina dovrebbe offrire un premio in denaro a chiunque capisca quale sia precisamente il suo ruolo. Galleggia su tutta le trequarti provando a creare spazio fra le linee, gli riesce a fortune alterne. E in are alo si vede pochissimo…



All. Italiano 6: deve affrontare la partita più difficile dopo la tremenda batosta in Supercoppa. Stupisce tutti risparmiando il recuperato Gonzalez e giocandosela con due punte. La Fiorentina scende in campo con personalità mettendo in certe fasi di gara l’Inter alle corde. Gli è fatale un episodio, e se Nico non sbaglia quel rigore ottiene un punto pesantissimo. Peccato.