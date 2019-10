Fiorentina-Lazio 1-2



Dragowski 7: Passa gran parte della gara inoperoso, subendo due gol da incolpevole. Si supera un minuto dopo il gol subito sempre su Correa, ma sbaglia tanto in appoggio e nei lanci. Salva la faccia della Fiorentina parando il rigore di Caicedo nei minuti di recupero.

Caceres 5.5: Prestazione di buon livello del difensore uruguagio della Fiorentina, macchiata però dal mezzo passo che tiene in gioco Correa per il gol del vantaggio laziale. . La sua partita purtroppo dura solo 37 minuti, quando sente tirare ad una coscia, e preferisce chiedere subito il cambio.

(Dal 37’ p.t. Ranieri 6: Mezzo voto in più di incoraggiamento, per il ragazzo che entra a fraddo al posto di Caceres, disputando però una buona gara. Si fa espellere nel finale per un tocco di mano su conclusione ravvicinata, probabilmente involontario.)

Pezzella 6: Buona prestazione del capitano della Fiorentina per larghi tratti della partita, abile sia a chiudere che ad impostare. Quando la squadra perde intensità, cala anche lui di ritmo e nel finale non riesce a tappare i buchi.

MIlenkovic 5: Il centrale serbo è meno brillante del capitano, pur mettendo in campo la sua fisicità. Ci si aspettava qualcosa di più anche da lui nel finale. Si perde Immobile nel secondo gol.

Lirola 6: Partita positiva per l’esterno spagnolo, che continua nel suo gioco a tutta fascia senza risparmiarsi mai. Con il passare delle partite sta migliorando anche la qualità del ragazzo, che però costretto alla sostituzione per un problema alla coscia destra.

(Dal 15’ s.t. Sottil 6: Voto di incoraggiamento per il ragazzo che mette nelle gambe minuti importanti, visti i prossimi impegni della squadra viola.)

Pulgar 5.5: Meno lucido del solito, la gamba non la tira mai indietro, ma non è sicuramente la sua miglior serata in viola.

Badelj 5: Partita sottotono del regista viola, che perde qualche pallone non da lui, compreso quello che apre l’azione della Lazio per il primo vantaggio.

Castrovilli 6.5: Uno degli unici tre viola a guadagnare una sufficienza piena. Balla sul pallone e crea occasioni pericolose, è sicuramente uno dei punti di forza di questa Fiorentina.

Dalbert 6: Motorino instancabile della squadra viola, sulla corsia di destra non si ferma mai. Mette in mezzo qualche pallone interessante, non raccolto dai compagni.

Chiesa 6.5: Brillante e pericoloso, passano da lui le azioni più pericolose, incluso il gol del momentaneo pareggio.

Ribery 6.5: Non possiamo più sorprenderci, questo è un giocatore meraviglioso. Pericolo costante per la difesa avversaria, salta gli uomini come fossero birilli, e serve a Chiesa un assist fantastico per il gol del pareggio.

(Dal 29’ s.t. Boateng: SV)

Montella 5: La settima gara con la stessa formazione mostra tutte le lacune della squadra viola, che deve ancora crescere tanto. Sbaglia l’atteggiamento, troppo attendista, e non riesce a dare la sferzata con i cambi.