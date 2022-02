Atalanta-Fiorentina 2-3



Terracciano 6: l’eurogol di Zappacosta è impossibile da parare, attento sul resto



Odriozola 6: viaggia di pari passo con Torreira ma Boga con lui ha vita facile



Martinez Quarta 5: contiene fin che può l’inedito tridente nerazzurro, poi perde brillantezza e si prende un rosso pesantissimo con troppa ingenuità.



Igor 6: ci mette il fisico per frenare Pasalic e compagni, gara di sacrificio



Biraghi 6,5: un capitano dentro e fuori dal campo, fa da punto di riferimento nelle retrovie, chiamando la palla



Castrovilli 6: spesso per terra, preso di mira dai centroampisti nerazzurri.



(Dal 14’ s.t. Bonaventura 6: fa il suo con esperienza).



Torreira 6: svetta sulla mediana, regalando diverse ripartenze



Maleh 7,5: una scheggia impazzita difficile da contenere per i padroni di casa, guadagna anche il rigore che riapre la gara.



(Dal 36’ s.t. Milenkovic 8: trova il gol delle semifinali, nient'altro da aggiungere).



Gonzalez 8: vince gli uno contro uno con Zappacosta, si guadagna il rigore e sfiora il raddoppio. L'uomo in più.



(Dal 15’ s.t. Sottil 6,5: sfiora il gol appena entrato, mette i brividi alla difesa nerazzurra).



Piatek 7,5: il pistolero non delude, porta in vantaggio la squadra presentandosi senza paura dal dischetto, per ben due volte, sfiorando anche il gol di testa. Quasi dimenticato Vlahovic.



Saponara 6,5: di fantasia ne ha per orchestrare l’attacco e costruire l’azione in profondità, bene.



(Dal 30’ s.t. Ikonè 6: crea superiorità numerica in attacco, bene).





All. Italiano 7,5: il suo 4-3-3 ingrana fin dal 1’ e sembra sorprendere l’Atalanta, vince con gli episodi ma anche la prova di squadra convince e i cambi sono azzeccati.