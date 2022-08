Empoli-Fiorentina 0-0



Gollini 6: praticamente mai impegnato.



Dodò 5,5: qualche buona giocata ma anche molti errori, soprattuto con la palla tra i piedi.



Milenkovic 6: non ha grosse difficoltà nel contenere i centravanti azzurri.



Martinez Quarta 5,5: poco elegante ma tutto sommato concreto in difesa, tenta spesso la giocata lunga senza però trovare la precisione.



Terzic 6,5: arriva sul fondo con grande facilità, mostrando gamba e una buona precisione al cross.



(Dal 40’ st Biraghi sv).



Bonaventura 6: qualità ed esperienza in mezzo al campo.



Mandragora 6: dà ordine alla manovra, ma non verticalizza mai.



Maleh 5,5: perde qualche pallone di troppo in mezzo al campo.



(Dal 1’ st Duncan 5,5: non riesce a far valere la sua fisicità).



Ikonè 6: alterna buone giocate ad errori banali, sembra in crescita dal punto di vista della convinzione.



(Dal 29’ st Gonzales 5,5: prova a creare grattacapi alla difesa azzura, ma è poco concreto).



Jovic 5,5: non riesce mai a ritagliarsi lo spazio per la conclusione).



(Dal 41’ st Cabral sv).



Saponara 5,5: gioca molti palloni ma non trova mai lo spunto per l’assist o la consulente pericolosa.



(Dal 1’ st Sottil 5,5: qualche accelerazione e poco altro).





All. Italiano 5,5: opera molti cambi in vista del ritorno di coppa, ma le scelte non lo premiano. La squadra tiene palla ma ha poche idee e il possesso risulta sterile. Anche in superiroità, addirittura doppia, non si rende praticamente mai pericolosa.