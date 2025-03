Getty Images

Dragowski 6,5; Arao 6, Ingason 5,5 Maksimovic 7 (76' Cerin SV); Kotsiras 6 (34' Vagiannidis 6,5), Ounahi 6,5, Siopis 6, Mladenovic 6,5; Tete 7, Djuricic 7,5; Swiderski 7 (76' Ioannidis 6,5). All. Rui Vitoria 6Il tiro di Swiderski è ben piazzato, ma non irresistibile. Ha evidenti colpe anche sulla seconda rete. Il suo ritorno in campo si trasforma in un incubo.In pressing sul primo gol avversario non è efficace, ma è con il pallone tra i piedi che mostra le maggiori difficoltà. Giocare così di rado non lo aiuta, ma balla per tutta la partita.

Si perde Swiderski in occasione del primo gol, un errore che pesa come un macigno. Nel secondo tempo è il più insicuro della retroguardia– Tra i difensori è quello che soffre meno. Riesce a metterci una pezza in più di un’occasione con interventi tempestivi.– Spinge con grande energia, cercando di dare vivacità alla manovra, ma dalla sua parte deve vedersela con un cliente scomodo come Djuricic. Nella ripresa si fa sorprendere troppo spesso fuori posizione.– Ha un piede raffinato, ma gioca con troppa lentezza. Inoltre, si prende rischi evitabili in zone di campo delicate. Altra prestazione sottotono. Dal 59'– Prova a dare un po’ di ordine alla manovra, ma la condizione fisica non è delle migliori.

– Trova un gol splendido e lotta con grande determinazione, ma cala nettamente nel secondo tempo, trascinando giù anche il resto della squadra.– Più propositivo e coinvolto del solito, ma con il passare dei minuti perde lucidità e crolla verticalmente nella ripresa.Per la seconda gara di fila ha l’intera corsia per sé e la sfrutta alla grande, macinando chilometri e servendo due assist preziosi. Cala tanto nei secondi 45' e sul terzo gol dei greci arriva in ritardo, ma dopo una prestazione così, gli si può davvero rimproverare qualcosa?

Vince il ballottaggio con Zaniolo e risponde con un gol che valorizza il suo ruolo. Anche lui, però, nella ripresa sparisce dalla partita. Dal 76'– Entra, ma non riesce mai davvero a entrare nel vivo del gioco.– La sua capacità di protezione del pallone è da manuale, ma è costretto a rincorrere per tutta la partita in una serata davvero difficile.- Sceglie Terracciano invece di De Gea e dopo 20' la squadra è già sotto 2 a 0 con colpe evidenti del portiere viola. Nonostante tutto i suoi si rialzano e riagguantano una partita che sembrava già compromessa. Ma l'atteggiamento remissivo della ripresa è inaccettabile. Ora a Firenze sarà dura