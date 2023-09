Terracciano 7,5 - Più volte decisivo con i suoi interventi. Se la Fiorentina non ha preso gol nel primo tempo è solo merito suo.



Dodo s.v. - Sfortunatissimo. Un brutto infortunio dopo solo 6 minuti.



Martinez Quarta 7 - Un inserimento da mezzala pura, una rete che pesa.



Ranieri 6 - Ordinato in difesa e bravo a trovare i compagni in avanti con precise verticalizzazioni in fase di impostazione.



Biraghi 5,5 - Gara sottotono, soffre parecchio Ebosele.



M. Lopez 5,5 - Doveva essere il metronomo della squadra, invece fatica a tenere il possesso della palla. La Fiorentina ha sofferto.



Mandragora 5,5 - Diga e regista per far rifiatare la squadra: oggi non c'è riuscito.



Kouame 5,5 - Ci si aspettava maggiore apporto in fase offensiva, soprattutto a campo aperto. Poca roba oggi.



Bonaventura 7,5 - Il faro della Fiorentina con la palla tra i piedi, serve Quarta con un lancio perfetto e trova la rete che chiude il match.



Brekalo 5,5 - Solo un tiro nel primo tempo poi sparisce dalla gara.



Nzola 5,5 - Neutralizzato da Bijol.



Kayode 6,5 - Entra a freddo per sostituire Dodo: diligente.



Milenkovic s.v. - Una sgambata, senza incidere



Beltran s.v. - Una sgambata, senza incidere.



Arthur s.v. - Una sgambata, senza incidere.



Duncan 6 - Entrato in partita quando c'era da consolidare ill vantaggio.



All. Italiano 6 - La sua squadra riesce a sfruttare l'unica occasione della gara. Però quanta fatica per questi 3 punti...