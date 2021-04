nel primo tempo fa almeno due parate che salvano il risultato.Gol decisivo e grande partita anche in fase difensiva, con tanta corsa e chiusure provvidenziali.si doveva far perdonare dopo le ultime uscite e finalmente in questa partita fa vedere qualcosa di meglio. Più sicuro e più attento nelle chiusure.si lascia scappare troppo facilmente dietro le sue spalle gli uomini del Verona che attaccano dalla sua parte. Serviva più sicurezza.suo l'assist che porta al rigore, dopo una bella finta che lascia sul posto l'avversario. Cerca spesso questo tipo di giocate e si dimostra uno dei più intraprendenti.buona mobilità per tutto il centrocampo, ma manca sempre la giocata in verticale a spaccare la difesa avversaria. Sempre roppo indietro.alterna buone giocate a momenti in cui sparisce dal campo. Serviva anche più precisione nei passaggi forzati in attacco.appena sufficiente la sua gara. Si procura il calcio di rigore, per il resto qualche folata in attacco, senza però creare particolari pericoli alla squadra avversaria.(dal 41' s.t.rientra da titolare con Iachini e si fa vedere in ogni parte della trequarti avversaria. Bene anche la fase da interdittore, dando una mano spesso alla difesa.(dal 40' s.t.danza come un cigno con il pallone ai suoi piedi, rompendo i ritmi quando c'è bisogno.(dal 32' s.t.buon impatto sulla partita in una fase molto importante. Tiene su la squadra e da una mano a Vlahovic.)come sempre fa reparto praticamente da solo, lottando e correndo su ogni pallone. Freddo sul dischetto, sigla ancora una volta un gol importantissimo.partita da dentro fuori, che valeva una stagione. Amministrata bene e e soprattutto con cambi più oculati rispetto all'ultima gara.