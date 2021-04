: Miracoloso, se la Fiorentina può pensare di rimanere in gara fino alla fine è solo grazie a lui. Su Zapata compie almeno 4 miracoli nitidi, più almeno due su Gosens e Pasalic. Ennesima prestazione maiuscola.Zapata è un cliente scomodo per tutti, e anche il serbo non è da meno. Prova a mettere il fisico davanti agli avversari e fare scudo alle incursioni dell’Atalanta, ma non riesce sempre a metterci una pezza.Altra prestazione distratta del capitano viola, che non riesce ad imporre la sua leadership da capitano. Tanti errori, soprattutto di posizionamento, la Fiorentina avrebbe bisogno del miglior Pezzella.: La mano che procura il rigore è una macchia difficilissima da togliere, e condiziona negativamente il giudizio. La partita di per sé non era neanche così negativa, non colpevole sui due gol precedentemente subiti, si era reso protagonista di alcune buone chiusure.(Dal 31’ s.t.: SV): Sulle corsie l’Atalanta spinge meno del suo solito, e l’uruguagio prova a spingere e farsi vedere in avanti. Bello l’assist per il primo gol di Vlahovic, quando di testa gli apre la porta.: Si vede che ha voglia di fare bene, ci prova ma non riesce mai ad essere incisivo. In mezzo al campo la Fiorentina ha grandissime difficoltà, e il numero 5 viola non si accende mai.(Dal 32’ s.t.: SV): Se la mediana viola ha sofferto, il marocchino è quello che ne ha risentito di più. Dovrebbe essere i muscoli della Fiorentina, ma viene sovrastato dalle incursioni del centrocampo ospite. Non giocava titolare da tanto tempo, la sfida è complicata e non riesce ad imporsi.(Dal 25’ s.t.: SV): Come Bonaventura, si vede la voglia di incidere, ma la velocità e l’incisività avversaria lo costringono ai limiti del gioco. Meglio dei compagni, perché apre l’azione del momentaneo pareggio viola.(Dal 25’ s.t.: SV)Anche lui, come Caceres, sulla fascia spinge e si fa vedere, ma sbaglia più del compagno. All’ultimo minuto ha sui piedi la punizione per provare a pareggiare, ma la spreca calciando addosso alla barriera.: Partita difficile per l’attaccante, che non riesce a farsi vedere per larghi tratti di partita. Bravissimo, però, ad apparecchiare per Vlahovic in occasione del secondo gol, del momentaneo pareggio.: Predicatore nel deserto, bravissimo sia tecnicamente che fisicamente. Segna due gol da centravanti vero, da trascinatore della squadra. Nonostante la sconfitta è un faro per questa squadra.: Un primo tempo in cui la sua squadra non gioca mai, riscattato da una ripresa di ottimo livello. Sfiora l’impresa, la Fiorentina è in crescita, ora dovrà lavorare sulla concentrazione, perché il rigore concesso un minuto dopo è un’imprecisione troppo grande.