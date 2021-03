Benevento-Fiorentina 1-4decisivo nel primo tempo quando mura Gaich, si ripete nella ripresa con una gran parata su Caprari: tiene a bada Caprari e non gli permette mai di entrare in area di rigore, pur evitando di concedergli l'uno contro uno. Ritrovato: una sola sbavatura, quando si fa spostare fisicamente da Gaich che per poco non riapre la partita. Per il resto non perde la bussola nel momento di maggior pressione del Benevento: si divora il raddoppio, commette diversi errori nei disimpegni e in generale è il peggiore nell'attenta difesa della Fiorentina(89': ritrova la maglia da titolare dopo diverso tempo e risponde tutto sommato bene. Suo il colpo di testa da cui arriva il raddoppio: che partita del francese. L'assist per il primo gol di Vlahovic, la perla che porta al poker e in mezzo una serie di giocate con cui tiene in costante apprensione la difesa avversaria(76': soffre la pressione di Gaich e Caprari, cosa che costringe i viola a cercare il gioco lungo piuttosto che appoggiarsi al regista in impostazione. Il suo contributo lo dà in fase di ripiegamento: una prestazione all'altezza della sua classe, anche se gli manca l'ultimo passaggio, la giocata decisiva. Ma quando ha la palla tra i piedi è sempre complicato togliergliela(76': gioca a sinistra, in un ruolo inedito che interpreta bene. Non si limita solo a difendere, ma anche ad appoggiare la manovra e lo fa sempre con i tempi giusti: due occasioni, tre gol: serata straordinaria per l'attaccante serbo che trasforma in oro tutto quello che tocca. Di rara bellezza la terza rete(76': quando si accende, fa male. Lo fa raramente, ma è terribilmente efficace. Entra quasi in tutte le azioni pericolose della sua squadra(89': era la gara più importante della stagione e la sua squadra l'ha interpretata nel migliore dei modi, pur rischiando con un inizio secondo tempo al di sotto degli standard del primo. Esce dal momento delicato alla grande