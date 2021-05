mette qualche pezza importante su Barrow e Orsolini mentre poco può sui gol di Palacio.partita d'attesa, non brilla e si trova a rincorrere per tutto l'arco della gara.quasi sempre a uomo su Palacio, cala nel secondo tempo commettendo diversi errori.i rossoblù gli creano qualche pensiero mettendolo spesso in difficoltà, più di una volta si sgancia per supportare la manovra offensiva.suo l’assist per il gol di Bonaventura, per il resto si nota poco e niente limitandosi al compitino.quasi imprendibile quando si accende, rischia anche l'eurogol mancato per centimetri. Solo questione di minuti e segna.(dal 37’ stinesauribile in mezzo, è in ogni zona del campo e ci crede fino all’ultimo. Molta sostanza.protagonista nell'azione che causa il rigore, per il resto della gara non ha un grande impatto fino all’assist per la terza rete viola.molto attivo ma poco presente, Tomiyasu non gli lascia spazio per affondare e Orsolini attira tutta la sua attenzione.(dal 23’ stsenza infamia e senza lode, fa quello che gli chiede l’allenatore).preziosissimo in ogni zona di campo, da solo mantiene in apprensione tutto il reparto difensivo. In più, ottimo rigorista.partita in ombra per lui, poca assistenza ricevuta e non trova gli spazi per proporsi.(dal 32’ stnon incide come dovrebbe sul match).match importante approcciato con la giusta determinazione, i gol non sono arrivati come frutto del gioco ma per episodi. Punto fondamentale.