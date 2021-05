: Pochi tiri, non rischia quasi mai. Bravo anche a parare il rigore di Insigne, non può nulla sulla respinta.Ingenuo sul fallo che porta al rigore di Insigne, poco lucido. Soffre la velocità e la fisicità di Oshimen, e non riesce quasi mai a far valere la sua stazza.: La difesa zoppica, ma l’argentino non soffre particolarmente. Riesce ad arginare Oshimen meglio dei compagni, e sui gol non ha particolari colpe.: Uno dei pochi giocatori della Fiorentina che ha messo in campo grinta, anima e cuore. Prova a tamponare e arginare le offensive dei partenopei, e non ha grosse colpe sui gol subiti.: Non si vede quasi mai, né in fase offensiva che difensiva. Sfortunatissimo in occasione del tiro di Zielinski, che devia nella sua porta.: In mezzo al campo piedi e testa, uno dei giocatori più importanti della Fiorentina. Prova a costruire qualcosa, ma è spesso ingabbiato.(Dal 31’ s.t.: SV): In un grigiore totale della Fiorentina, soprattutto nel primo tempo è il giocatore migliore in campo. A centrocampo riesce a sovrastare Fabian, tenendo il pallone e sbagliando poco.: Poco incisivo, non riesce ad entrare in partita. Non si accende, non trova la giocata e non si rende mai pericoloso.(Dal 21’ s.t.: entra per provare a dare vivacità alla mediana viola, ma non ci riesce mai): Unica nota positiva della sua partita, il cross per Vlahovic che aveva portato ad un gol del serbo, che però è in fuorigioco. Per il resto del tempo non si fa vedere mai.(Dal 21’ s.t.: Entra, ma non cambia la storia sulla corsia): Uno dei pochi giocatori capaci di accendersi e creare qualche pericolo o giocate importanti. L’unico che salta l’uomo.(Dal 38’ s.t.SV): Lotta da solo come un leone, abbandonato da tutto e da tutti. Ha un solo pallone giocabile, che trasforma in rete, purtroppo in offside.: La sua Fiorentina prova a metterci grinta, ma le motivazioni non ci sono e si vede.