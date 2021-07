Come leggiamo su La Nazione (Firenze), un paio di giorni fa l'agente di German Pezzella era al centro sportivo della Fiorentina per discutere il futuro del proprio assistito: Atalanta e Milan sono su di lui, ma c'è anche il Cagliari, nel caso in cui Godin dovesse essere ceduto. Occhio, poi, ad una pista estera: si parla di un'offerta già presentata.