è il terzo colpo del mercato estivo della. Inseguito da circa un anno, arriva per essere il perno del centrocampo di Vincenzo Italiano. Il giocatore, proveniente da un paese in fascia D (Inghilterra) dovrà osservare 5 giorni di bolla in cui potrà spostarsi solo da casa al campo di allenamento. Potrebbe però arrivare, come nel caso di Abraham della Roma, una deroga da parte della ASL. Torreira ha già completato il ciclo vaccinale. Queste le immagini del suo arrivo per le visite mediche con il club viola.