, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali della società viola:"Sensazioni? Sono positive, ho trovato un clima ottimo e sono veramente contento di essere qua.. Prima di venire qua ho sentito, della gente e del calcio che vuole fare il mister, tutte cose che è stato importante sentirsi dire. Il rapporto con Pradè? E' bello, le persone si vedono nelle difficoltà e lui mi ha aiutato molto in un periodo non facile (a Udine, n.d.r.). E' stato al mio fianco: era la mia garanzia che mi ha dato forza".​"le mie caratteristiche sono adatte a questo tipo di calcio e al 4-3-3: voglio dimostrarlo perché è il ruolo che mi piace di più. Io protagonista? Voglio mettere tutto l'impegno per la squadra, sono contento per la qualificazione in Conference perché la qualificazione in Europa è uno step importante.Bisogna avere obiettivi alti e riuscire a raggiungerli anche in Europa, e spero di riuscire a fare qualche gol. Esultare sotto la Fiesole? Lo stadio è bello caldo, non vedo l'ora che arrivi domenica. Conoscere Commisso? E' stata una bella emozione, ho visto un gran signore contento di vedermi qua e voglio lottare anche per lui quest'anno. E' molto simpatico, mi ha dato un bel benvenuto e mi ha fatto l'in bocca al lupo per la stagione".