Nelle ultime ore di mercato la Fiorentina ha annunciato l'arrivo di Maxime Lopez. Il centrocampista francese arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni di euro. Nella mattinata di oggi il classe '96 ha svolto le visite mediche a Firenze prima di firmare il contratto con il club viola. Nuova avventura per l'ex Marsiglia dopo due anni e più di 100 presenze con la maglia del Sassuolo; nella Fiorentina sarà probabilmente il primo ricambio ad Arthur per giocare nei due davanti alla difesa.



AL POSTO DI AMRABAT - A livello numerico Lopez prende il posto di Amrabat, che nella tarda serata di ieri è stato ufficializzato dal Manchester United in prestito per 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20,5 più 5 di bonus. Nelle idee della Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato c'era anche quella di provare a prendere Demme oltre a Maxime, con il Napoli la trattativa era in stato avanzato ma l'ultimo contatto avuto intorno all'ora di pranzo non è stato positivo e l'affare è saltato (potrebbe andare in Turchia o in Arabia Saudita).