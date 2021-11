Dall'allenamento congiunto con l'Antella di ieri, scrive La Nazione, sono emerse delle novità per quanto riguarda le prove di formazione della Fiorentina. Vincenzo Italiano ha schierato assieme Milenkovic e Igor e ha affiancato Maleh a Bonaventura e Torreira. Potrebbero essere questi gli accorgimenti studiati per la gara di sabato contro l'Empoli, anche se il tecnico è solito mischiare sempre molto le carte. Dragowski e Kokorin, ancora esentati dalle partitelle, vanno verso una convocazione, ancora out Pulgar e Nastasic.