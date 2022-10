CONVOCATI |

Pochi minuti fa il tecnico dellaha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di domani contro gli: al netto di infortuni e squalifiche sarannoi giocatori viola che questo pomeriggio partiranno per Edimburgo.Salta all’occhio la presenza in lista del terzino destro: dopo quasi un mese dall’ultima apparizione, in trasferta contro il Bologna, il brasiliano torna finalmente a disposizione del tecnico. Tutto regolare anche per, che si candidano entrambi per una maglia da titolare. Oltre alle assenze gia note died, il primo out per infortunio mentre il secondo squalificato dopo il rosso contro il Basaksheir è da sottolineare l’assenza di: il ceco, che è stato praticamente quasi sempre impiegato, dal suo arrivo a Firenze, rimarrà a Firenze per farsi trovare al massimo della forma in vista del posticipo di lunedi contro la Lazio.Ecco la lista completa:Amrabat, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Igor, Duncan, Gollini, Gonzalez, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.