Stefano Pioli ha già scelto l'undici da schierare contro la Juventus. Ha sciolto gli ultimi dubbi con la rifinitura che ha preceduto la conferenza stampa nella giornata di venerdì, comunicando la formazione ai suoi. Resta da capire chi giocherà tra Pjaca ed Edimilson: se il croato dovesse scendere in campo, allora Gerson arretrerebbe come interno, mentre se l'ex bianconero non sarà ritenuto idoneo, il brasiliano comporrà nuovamente il tridente offensivo con Chiesa e Simeone, liberando un posto per lo svizzero a centrocampo. Lafont in porta, in difesa rientrerà Pezzella insieme a Milenkovic, Hugo e Biraghi, mentre Veretout e Benassi sono certi di un posto nel reparto di mezzo.