Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulle scelte di Cesare Prandelli, in mezzo alle tante difficoltà che hanno caratterizzato la stagione. La prima grande intuizione dell’allenatore è stata quella di puntare con forza su un solo attaccante, il rendimento costante in zona gol di Vlahovic la risposta. In mezzo al campo Eysseric merita un capitolo a parte, mentre nel reparto difensivo il nome è quello di Martinez Quarta. Da quel momento il suo rendimento è stato un crescendo. Con la forza di queste decisioni vincenti adesso Prandelli può puntare all’obiettivo della salvezza matematica con più tranquillità. Magari cercando di recuperare altri giocatori della rosa durante il cammino.