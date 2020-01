Quando torna Gaetano Castrovilli? Il centrocampista della Fiorentina, che sabato scorso era stato ricoverato dopo aver lamentato uno stato di disorientamento in campo (figlio di uno scontro con Biraschi), è tornato ieri al centro sportivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, al momento è difficile ipotizzare la sua presenza per la gara di Torino, domenica, contro la Juventus: si deciderà all’ultimo, consapevoli che la prima missione sarà quella di non correre rischi. Quel che conta è che, nella peggiore delle ipotesi, Castrovilli sarà al suo posto contro l’Atalanta al Franchi, l’8 febbraio.