Il grave infortunio occorso a Salvatore Sirigu costringe la Fiorentina a ristabilire quelle che saranno le gerarchie in porta da qui sino alla fine della stagione. Come viene riportato da Il Corriere dello Sport, Terracciano sarà il titolare con Cerofolini suo vice - pur avendo giocato un solo match ufficiale nell'ultimo anno e mezzo - e Martinelli terza scelta. La dirigenza viola crede molto nei propri estremi difensori ed ha deciso di non andare a pescare tra gli svincolati.