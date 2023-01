La Fiorentina rimane interessata ad Abdelhamid Sabiri, centrocampista marocchino della Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Nazione, la dirigenza viola sta lavorando a questa pista da tempo e non ha ancora ben definito la strategia per concludere l'affare. Le opzioni sono un prestito con diritto di riscatto, acquisto immediato per l'estate o l'inserimento di una contropartita tecnica - come Zurkowski -.