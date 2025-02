Fiorentina-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Fiorentina-Lecce apre la 27esima giornata della Serie A 2024-2025. Il fischio d'inizio è fissato per le 20:45 di 28 febbraio 2025 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola vivono un momento difficilissimo e cercano una vittoria che darebbe un po' di respiro ad un ambiente in crisi di gioco e di risultati. Di fronte ci sarà il Lecce, alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza, sebbene fin qui i salentini conservino un certo margine dalla zona rossa.

Partita: Fiorentina-LecceData: venerdì 28 febbraio 2025Orario: 20:45Canale TV: DAZNStreaming: DAZNDe Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Zaniolo, Beltran. All. Palladino.Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo- Fiorentina in totale emergenza a centrocampo e attacco. Palladino potrebbe dunque riproporre la difesa a tre con Zaniolo e beltran tandem d'attacco. Dubbi sulle condizioni di Folorunsho, se dovesse recuperare allora Palladino opterà pe runo schieramento a quattro. Giampaolo ritrova Krstovic, Pierotti avanti a Karlsson per un posto davanti

Fiorentina-Lecce sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Valon Behrami