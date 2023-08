Torna la Serie A con la seconda giornata già iniziata nella serata di ieri. Dopo le vittorie di Monza, Frosinone, Milan e Verona, dalle 18.30 si riprende con la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano ospita il Lecce per provare a riconfermare le buone cose fatte vedere all'esordio a Genova e soprattutto per spazzare via la prestazione non entusiasmante offerta in Conference contro il Rapid Vienna. Dall'altra parte il Lecce viene da un'importante vittoria contro la Lazio al Via del Mare e proverà a ripetersi al Franchi.



STATISTICHE



Il Lecce ha vinto 9 delle 30 sfide contro la Fiorentina in Serie A e solo contro l’Udinese (11) ha ottenuto più successi nel massimo campionato.



Il Lecce ha vinto la prima partita esterna stagionale in Serie A solamente 2 volte su 17, nel 2011/12 contro il Bologna e nel 2001/02 contro il Piacenza.



FORMAZIONI UFFICIALI



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Gonzalez, Rafia; Banda, Strefezza, Almqvist. Allenatore: Roberto D'Aversa.