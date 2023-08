La seconda giornata di Serie A continua domenica 27 agosto 2023 e il programma si apre con Fiorentina-Lecce, il cui fischio d'inizio sarà alle 18.30 al Franchi e sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. I viola dopo l'exploit contro il Genoa arrivano alla gara dopo un brutto ko nei playoff di Conference Leage. La sorpresa della prima giornata era arrivata invece proprio dai Salentini che hanno battuto la Lazio di Sarri e non vogliono fermarsi.



LE ULTIME - La gestione delle energie e il probabile turnover in vista del ritorno di Conference lasciano grandi dubbi sulla formazione tipo di Vincenzo Italiano. Brekalo, Arthur e Biraghi sono i tre più a rischio con Parisi, Duncan e Kouamé che scalpitano. Nzola-Beltran si giocano una maglia fino alla rifinitura. Meno dubbi per D'Aversa che ha il ballottaggio Banda-Di Francesco, e dovrebbe promuovere Gallo al posto di Dorgu. Esordio per Krstovic? Probabile nella ripresa.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Banda, Strefezza, Almqvist.